С 1 ноября в России могут начать маркировать икру

В Министерстве промышленной торговли России с 1 ноября предложили провести эксперимент по маркировке черной и красной икры. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Информация о предложении содержится в проекте поставления, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Еще в начале июня заговорили о планах провести эксперимент по маркировке, тогда данную идею поддержали также в Совете Федерации. Планируется, что это поможет лучше бороться с контрафактом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что россиян предупреждают о том, что икра на полках магазинов может оказаться фальшивой. Покупка икры в специализированных магазинах является наиболее правильным решением и уменьшает риск приобретения фальшивого продукта. Для имитации икры чаще всего используется смесь из рыбьего жира и красителей.