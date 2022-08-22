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Эксперт рассказала, что происходит на рынке косметики в России

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© Фото: pxhere

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С рынка ушли многие западные бренды, которые успели стать привычными для россиян. Как в дальнейшем будет развиваться ситуация на рынке косметики в стране рассказала заместитель руководителя Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова. Об этом сообщает Mash.city.

По её словам, сейчас еще нельзя точно сказать, что пост-санкционные реалии в косметики успели четко оформиться. Так, где-то еще торгуют складскими запасами зарубежных брендов, а где-то ввели параллельный импорт. Эксперт подчеркнула, что уже сейчас можно заметить интересные новинки при заметном увеличении числа отечественных брендов на рынке.

Кроме того, в этих условиях на рынке начинают появляться бренды из Индии, Кореи, Турции, Египта и Китая.

При этом эксперт отметила, что российские компании вряд ли смогут создать люксовые бренды, так что в этой области задействуют параллельный импорт.

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