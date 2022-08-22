В Петербурге скончалась старейшая актриса БДТ Марина Адашевская

В Петербурге в воскресенье, 21 августа, скончалась заслуженная артистка России и старейшая актриса БДТ Марина Адашевская. Об этом рассказали в пресс-службе БДТ имени Товстоногова в социальной сети "ВКонтакте".

На протяжении 60 лет Адашевская была частью театральной семьи. Её карьера началась со спектакля "У нас на земле". Одними из самых важных в ее творчестве ролей были Степанида в "Мещанах", Смеральдина в "Слуге двух господ", Маджори в спектакле "Снежок", Ануш в "Хануме" и Глория в "Синьор Марио пишет комедию". Также зрителям полюбились её старания в спектакле "Отец". Там Адашевская сыграла роль Маргариты.

В БДТ подчеркнули, что Адашевская была настоящим ленинградским интеллигентом, образованной, начитанной, доброй, смелой и хозяйственной. Также в театре отметили, что она всегда была предана профессии, а коллектив её искренне любил.

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