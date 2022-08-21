После ужасных порезов врачи в Петербурге спасли руку восьмилетнему ребенку

После серьезной травмы петербургские врачи спасли руку мальчику из Тывы. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

Из Центрального района города в субботу ночью, 20 августа, был госпитализирован восьмилетний мальчик. Он неудачно ударил по стеклянной двери в подъезде и повредил сухожилия на пальцах, разрезал локтевой нерв и артерии.

Операцию провел хирург Левторей Колбаей. Мальчику удалось восстановить все функции руки. Уже 1 сентября он сможет пойти в школу.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что врачи из СПбГУ впервые мире провели операцию по удалению опухоли на сердце с приживлением легочных вен. Первой пациенткой стала женщина, которая 13 лет борется с этим онкологическим заболеванием. Ей уже делали несколько операций раньше, но это не помогало избавится от страшного недуга.