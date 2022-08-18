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Жителям Петербурга рассказали об уникальности Медного всадника в день его 240-летия

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© Фото: Baltphoto

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В четверг, 18 августа, жители Санкт-Петербурга празднуют 240-летний юбилей со дня появления в городе одного из самых главный памятников - Медного всадника, установленного на Сенатской площади.
Как сообщает телеканал Санкт-Петербург, Медный всадник был возведен в 1782 году в честь императора Петра Великого. Создателем памятника стал французский скульптор Этьен Фальконе.

Медный всадник является первым памятником, который появился на российских улицах и площадях. Гранитный монолит, из которого изготовили пьедестал, имеет уникальный состав, ведь камень был принесен ледником, чей возраст ученые все еще не могут определить.

Кроме того, уточняется, что основание памятника не состоит полностью из одной каменной глыбы: гранитный монолит размещен лишь в центре, а окружают его дополнительные камни. Стоит отметить, что в первоначальной версии скульптуры змеи в композиции не было, однако Этьен Фальконе решил добавить данный элемент, чтобы обеспечить более прочную конструкцию.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге начал работать экстренный чат для защиты памятников.

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