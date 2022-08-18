Мертвым нашли банкира и основателя Soho Rooms

В США был найден мертвым инвестбанкир и основатель известного московского клуба Soho Rooms Дэн Рапопорт. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Как заявили в правоохранительных органах Вашингтона, смерть носила ненасильственный характер. При это причину смерти не называют.

Рапопорт работал в России в период с 1991 по 2012 год в компаниях "Центринвест", "Ренессанс Капитал", "Метрополь", БКС и "Финам". Из Москвы бизнесмен уехал в 2012 году.

До 2016 года он проживал в Вашингтоне и управлял компанией Rapoport Capital LLP. В New York Times сообщали, что в 2017 году Рапопорт продал свой дом в Вашингтоне, а сейчас это здание служит резиденцией Иванки Трамп и ее семьи.