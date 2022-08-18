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Юрист объяснила, что значит увольнение в 2022 году и какая положена компенсация

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© Фото: Baltphoto

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Юрист Анна Иванова рассказала о размере компенсации при сокращении и какие обстоятельства могут к нему привести. Об этом сообщает Mash.city.

По словам специалиста, в этом году минимальная компенсация при увольнение может составить один средний заработок. Максимальная же до трех. В случае с регионами на Крайнем Севере России этот показатель может быть увеличен до шести средних заработков.

В ситуации, когда работодатель эту компенсацию не выплачивает, то стоит обратиться в суд или прокуратуру по региону. Юрист считают, что жалобы в трудовую инспекцию не очень эффективны. По её словам, в 2022 году мораторий на проверки по жалобам работников. Она уточнила, что сейчас ведомства не ходят с плановыми и внеплановыми проверками.

Также юрист отметила, что время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим ни от него, ни от сотрудника, составляет от двух третей средней зарплаты.

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