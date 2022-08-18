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Юристы рассказали, почему петербуржцев вызывают в военкомат

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© Фото: Neva.Today

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"Письма счастья" начали находить петербуржцы в своих почтовых ящиках - на повестках значилось, что явка в военкомат обязательна. Юристы расскзали, нужно ли идти в военкомат и что их там ждет. Об этом сообщает Neva.Today.

Формально, при игнорировании явки, предусмотрен административный штраф от 500 до 3000 рублей. Но на деле нечасто до этого доходит. При этом за уклнение от службы в армии по призыву может грозить уголовная ответственность.

Адвокат Александр Почуев рассказал, что получение повестки из военкомата однозначно не означает, что вас призывают на сборы или армию. Вызов может носить характер воинского учета. Сам воинский учет является формой исполнения воинскй обязанности. Также тех, кто отслужил в армии, могут раз в какое-то время призывать на сборы. Он отметил, что на сборы не призывают рядовых старше 30 лет и офицеров старше 50.

По словам юриста Владислава Мещерякова, повестка на военные сборы ни в коем случае не может означать призыв в зону боевых действий.

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