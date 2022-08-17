Rutube теперь нельзя скачать за рубежом

Скачивание своего приложения на iOS за границей заблокировал видеохостинг Rutube. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

В Apple предложили два варианта - ограничение по скачиванию приложений Rutube за рубежом или удаление контента российских государственных средств массовой информации. Видеохостинг сообщил, что в то же время пользователи вне России могут смотреть в Rutube в веб-версии.

На видеохостинге также размещают видео российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на YouTube.

Это связано с тем, что ранее Apple требовало от Rutube скрыть материалы российских госСМИ в своем приложении на iOS. Apple дала две недели на внесение изменений, в противном случае она удалит приложение Rutube из своего магазина.