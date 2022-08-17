Бортпроводников авиакомпании «Россия» пограничники начали отстранять от полетов

Сложности с допуском бортпроводников к полетам возникли в авиакомпании "Россия". Пограничники не допускают к работе на междунарождных рейсах стюардов и стюардесс. Как сообщает "Мойка78" причина в запретах от судебных приставов. Оказалось, что у ряда сотрудников перевозчика долги.

В телеграм-канале "Авиаторщина" рассказали, что стюардам и стюардессам не дают улететь за рубеж сотрудники пограничной службы из-за открытого исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов и судебной задолженности.

В авиакомпании "Россия" подтвердили возникновение таких ситуаций. При этом в пресс-службе перевозчика не уточнили, насколько массовый характер носит проблема. В "России" рассказали, что авиакомпания фиксирует единичные подобные случаи.

Отмечается, что отстранение одного из сленов экипажа из-за неисполнения финансовых обязательств может привести к задержке вылета рейса, а это означает дополнительные затраты перевозчика.