Обязательную маркировку антисептиков введут с 1 апреля 2023 года

Проект постановления о запуске обязательной цифровой маркировки антисептиков подготовили в Министерстве промышленности и торговли РФ. Его разместили на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает "МК в Калининграде".

Как рассказали в Минпромторге, с 1 марта следующего года участников рынка антисептиков могут обязать регистрироваться в информационной системе маркировки "Честный знак", а с 1 апреля следующего года производители должны будут маркировать антисептики.

Кроме того, в министерстве привели данные Высшей школы экономики. На их основании можно утверждать, что больше половины антисептиков в России являются незаконными.