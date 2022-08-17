В Аэрофлоте ввели тариф для российских пенсионеров на внутренние перелеты

Аэрофлот с 17 августа введет специальный тариф для пассажиров, которые достигли пенсионного возраста. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

Данное предложение будет действовать на внутрироссийских маршрутах. Точками отправления для них станут Москва, Петербург и Красноярск, а также те, что будут следовать в обратном направлении. В значительной мере акция расширит льготные условия перевозки. С 17 августа для покупки станет доступен пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета. Также возможна комбинация транзитных перевозок между городами России через вышеуказанные города.

В компании обратили внимание пассажиров на то, что воспользоваться тарифом можно с 1 сентября до 31 декабря текущего года. Отмечается, что предложение доступно для россиянок старше 55 лет, а также россиян, которым уже исполнилось 60 лет.