Моряк из Петербурга рассказал, как относятся за границей к русским

Семь месяцев в плавании на торговом судне провел житель Северной столицы. Он рассказал об увиденном, побывав в портах Европы, Африки и Азии. Недавно вернувшийся из рейса петербургский моряк рассказал Neva.Today, как за границей сейчас относятся к нашим соотечественникам.

По его словам, сложно дать однозначный ответ на этот вопрос - где-то отношение было о чень дружелюбным, а где-то не особо. Он отметил, что скорее все зависело от людей, с которыми приходилось общаться и взаимодействовать. Также он рассказал, что в Азии к ним относились хорошо, а в Африке говорили, что не имеют ничего против русских, но критикуют правительство.

С однозначно негативным отношением он столкнулся в Таллине. Город был последней точкой маршрута перед прибытием в Петербург.

Также в команде были украинцы. Однако, по словам моряка, с ними не было никаких конфликтов. Но они попросили высадить их в Таллине, поскольку не хотели сходить на берег в Петербурге.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что без работы из-за санкций могут остаться три тысячи жителей Ленобласти.