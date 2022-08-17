В Петербурге заключат контракт на 2,3 млрд рублей на строительство производства лекарств

В Смольном объявили конкурс на первый офсетный контракт на строительство фармацевтического производства. На проект потратят 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инвестора планируют выбрать по итогам конкурса, который будет проводить Комитет по здравоохранению. Контракт собираются заключить на десять лет, а победитель конкурса должен будет построить в течение трех лет производства. Благодаря новому контракту Северная столица сможет значительно сэкономить на закупках.

Благодаря новому производству лекарств в городе появится 300 новых рабочих мест. Более чем на 1 млрд рублей из-за налогов пополнится региональный и федеральный бюджет.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге по офсетным контрактам начнут закупать лекарства, еду, лифты, а также транспорт.