В Петербурге до плюс 28 градусов антициклон прогреет воздух 14 августа

В Петербурге в воскресенье, 14 августа, местных жителей ждет настоящее лето. В городе сохранится сухая, солнечная и спокойная погода. Об этом рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Сегодня благодаря периферии обширного антициклона в Северной столице воздух прогреется от плюс 26 градусов до 28 градусов, в Ленинградской области же будет от 24 до 29 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный от двух до семи метров в секунду.

Специалист уточнил, что в понедельник, 15 августа, обойдется без дождей и около плюс 30 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что до плюс 26 градусов 13 августа прогрелся воздух в Петербурге. Периферия антициклона отвечала за погоду в субботу в Северной столице. Атмосферное давление было чуть выше нормы.