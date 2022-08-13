До плюс 26 градусов 13 августа прогреется воздух в Петербурге

Северная периферия антициклона будет отвечать за погоду в субботу, 13 августа, в Петербурге. Благодаря этому в городе на Неве обойдет без дождей, а температура воздуха будет в зоне комфортных значений. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В Северной столице воздух прогреется от плюс 24 до 26 градусов, а в Ленинградской области от 22 до 27 градусов тепла. По словам специалистов, воскресенье также обойдет без осадков и станет еще теплее. Ветер ожидается северо-восточным со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет незначительно меняться и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции ТАСС заявил, что в августе будут чередоваться циклоны и антициклоны.