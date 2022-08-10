Певец SHAMAN заявил, что не считает песню "Встанем" патриотической

После начала спецоперации песня "Встанем" стала хитом, хоть и вышла раньше. Певец SHAMAN рассказал телеканалу «360», что она не задумывалась как патриотический призыв.

По его словам, это просто песня, которая сделана от души. Он отметил, что это его состояние, которое он транслирует, и оно такое от рождения. Он призвал не вешать ярлыки и не дробить музыку на стили и жанры. Музыку он сравнил с ребенком, которого любят целиком, а не по отдельности.

Также он отметил, что песню "Встанем" сочинил на одном дыхании, "будто кто-то надиктовал". Он выложил ее в интернете на 23 февраля, поскольку она подходит к этому дню, а официально её выпустили 9 мая.

Потом у него вышел другой хит - "Я русский". Этот трек музыкант сочинил 8 марта. При этом музыку и текст он пишет сам и даже аранжировкой занимается самостоятельно.