Минсельхоз не увидел дефицита кормов для домашних животных в России

В России производят достаточно кормов для домашних животных. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Как сообщает "МК в Великом Новгороде", изготавливаемых в стране кормов хватит не только для внутренних потребностей, но и для экспорта. В сообщении ведомства говорится, что в России активно развивается производство кормов для домашних животных. В прошлом году оно выросло большем, чем на десять процентов, а за шесть месяцев этого года на восемь процентов.

В министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что сейчас кормы для животных в России изготавливают около двухсот фирм в полусотне регионов. В ведомстве уточнили, что уход импортных брендов с российского рынка может стать мотивацией для отечественных производителей расширить ассортимент и нарастить мощности.