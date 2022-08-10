В Петербурге 10 августа будет тепло и сухо благодаря антициклону

Антицклон продолжит формировать погоду в Петербурге в среду, 10 августа. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, для Северной столицы это значит, что обойдется без дождей при переменной облачности. Также облака не помешают солнцу согревать город.

От 22 до 24 градусов тепла будет колебаться температура воздуха в Петербурге. В Ленинградской области разброс традионно сильнее - от плюс 20 до 25 градусов. Ветер будет западным и подует со скоростью в семь метров в секунду. Атмосферное давление незначительно изменится и будет выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании до плюс 18 градусов в августе. В августе будут чередоваться циклоны и антициклоны. В основном температура наблюдается от 18 до 23 градусов.