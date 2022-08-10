Эксперт назвала главную причину отсутствия в Петербурге водоемов для купания

Проблемы с канализацией являются главной причиной загрязнения водоемов в Петербурге. Об этом заявила руководитель экологических акций Фонда сохранения и развития объектов культурного наследия Татьяна Гузынина.

Как сообщает Neva.Today, активистка рассказала, что хоть люди и оставляют за собой мусор, главной проблемой является отсутствие канализации. У многих жителей сброс нечистот идет в канализационные канавы для отвода воды, а потом все это попадает в воду вместе с грунтовыми водами. Гузынина с 2017 года занимается проблемой загрязнения Дудергофского озера.

По словам известного московского адвоката Александра Почуева, за загрязнение рек и озер законом предусмотрена уголовная и административная ответственность. Также он отметил, что для Петербурга противоестественно быть лишенным мест для купания. Почуев считает, что это огромная экологическая трагедия для города, в котором столько рек и озер.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что жители Петербурга требуют открыть фонтаны для купания из-за грязных водоемов.