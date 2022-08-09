  • 10 Август 2022
USD 10.08.2022 60.3814 +0.0650
USD ММВБ  
EUR 10.08.2022 61.5542 +0.3927
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Осенью в Петербурге начнут прокладывать более 20 км путей трамвайной линии "Славянка"

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге этой осенью начнут строить трамвайную линию из Купчино через Шушары в Славянку. Проекту уже дали старт. Об этом сообщает Mash.city.

Строительство будет разделено на два этапа. Планируют проложить 21 километр путей, построить три моста и четыре путепровода. Трамваи будут проходить над Кузьминкой, Славянкой и Волковкой, а также пересекать магистрали.

Когда все работы закончат, на линиях начнут ходить современные составы, для обслужтвания которых возведут свое депо. Также для трамваев будет впервые построен вокзал закрытого типа для защиты от осадков. Там пассажиры смогут спрятаться от непогоды в павильонах.

Предполагается, что уже к 2025 году будет готова линия. От санции метро "Купчино" до Славянки можно будет добраться за 40 минут. Такэе в будущем хотят пустить трамваи от Пулково до корпуса СПбГУ в Пушкине.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что водитель-­наставник по техническому обучению СПб ГУП «Горэлектротранс» Евгений Стражев рассказал о своей профессии и о её тонкостях. 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    09.08.22
    Энергетики АО «ЛОЭСК» оперативно восстановили электроснабжение потребителей
    08.08.22
    АО «ЛОЭСК» выступило партнером фестиваля «Фонтанка SUP»
    05.08.22
    МегаФон: петербуржцы заинтересовались ресейл-платформами
    21.07.22
    Специалисты ЛОЭСК разъяснили операторам порядок размещения ВОЛС на опорах компании
    19.07.22
    ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей
    08.07.22
    Как сделать ремонт генератора, стартера – выбор компании
    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram