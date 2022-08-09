Осенью в Петербурге начнут прокладывать более 20 км путей трамвайной линии "Славянка"

В Петербурге этой осенью начнут строить трамвайную линию из Купчино через Шушары в Славянку. Проекту уже дали старт. Об этом сообщает Mash.city.

Строительство будет разделено на два этапа. Планируют проложить 21 километр путей, построить три моста и четыре путепровода. Трамваи будут проходить над Кузьминкой, Славянкой и Волковкой, а также пересекать магистрали.

Когда все работы закончат, на линиях начнут ходить современные составы, для обслужтвания которых возведут свое депо. Также для трамваев будет впервые построен вокзал закрытого типа для защиты от осадков. Там пассажиры смогут спрятаться от непогоды в павильонах.

Предполагается, что уже к 2025 году будет готова линия. От санции метро "Купчино" до Славянки можно будет добраться за 40 минут. Такэе в будущем хотят пустить трамваи от Пулково до корпуса СПбГУ в Пушкине.

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