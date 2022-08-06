Невролог рассказала о видах сыра, увеличивающих риск слабоумия

Невролог Александра Алехина заявила, что сыр может стать причиной воспаления в мозгу. Об этом сообщает "МК в Мурманске".

По её словам, плавленый сыр является одним из основных продуктов, которые вызывают деменцию. В нем содержится много насыщенных жиров, накапливающихся в мозгу, что вызывает воспаление. Эксперт с "Медик Форум" объяснила, что из-за этого может ухудшиться память, возникнуть слабоумие или даже инсульт.

Такие последствия связаны с тем, что продут может накапливать в организме белки, которые провоцируют болезнь Альцгеймера.

Помимо плавленого сыра, невролог считает опасным сверхобработанные продукты, как палочки из моцареллы и американского сыра. Алехина уточнила, что те, кто есть большое количество подвергшихся обработке продуктов имеют более высокие риски состояния, которое отнимает разум.