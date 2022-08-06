Посещаемость петербургских ТЦ снизилась почти на 30% в июле

Посещаемость торговых центров в Петербурге в июле 2022 года стала меньше почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом районные и небольшие ТЦ потеряли намного меньше покупателей, чем в крупноформатных торговых комплексов. Об этом сообщает ALLNW.

В июле показатель Mall Index, отражающий изменение числа посетителей на единицу площади ТЦ, для крупных форматов был на 29 процентов ниже показателя за аналогичный период прошлого года и на 38% ниже показателя за 2019 год.

Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина, в торговых центрах разных форматах разница в снижении покупательского трафика связана с тем, что до этого в ТЦ было больше иностранных брендов. Такие магазины сейчас приостановили работу, из-за этого посещаемость стала меньше.