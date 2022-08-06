Петербуржцам рассказали, где в лесах Ленобласти собираться ягоды и грибы

Жители Петербурга и Ленобласти в выходные снова направились в лес за грибами и ягодами. Кандидат биологических наук Павел Глазков назвал несколько мест для удачного сбора грибов и ягод.

По его словам, сейчас можно найти много лисичек, вдоль верховых болот встречаются сыроежки. Также есть большие и маленькие подосиновиков, рассказал он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Он уточнил, что в лесу несколько дней подряд было очень сухо, а затем прошел дождь. Поэтому на выходных можно собрать много грибов. Глазков считает, что лучше всего их искать вдоль верховых болот, ведь там сохраняется влага. Так, удачные места есть у Борисовой Гривы во Всеволожском районе вдоль Дороги жизни. Еще одно хорошее направление - Карельский перешеек.

Эксперт рассказал, что также сейчас самое время для сбора в лесу чериники и морошки. По его словам, черника уже поспела и её можно будет собирать весь август. Также в этом году рекордное количество морошки. Он отметил, что северная ягода уже пересела, но её все еще можно собирать.

При этом голубика пока не созрела - за ней стоит идти через две недели.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что миколог рассказал, когда стартует грибной сезон в Петербурге.