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Жители Мурино пытаются раскрыть тайну мигающего огня

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© Фото: Baltphoto

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Жители Мурино решили вспомнить известную городскую страшилку из Волгограда. По легенде, без вести пропадают все, кто пытается узнать тайну загадочного окна.

Как сообщает Neva.Today, обитатели муринских многоэтажек на пересечении Охтинской аллеи и улицы Шувалова заметили странное мигание в окне в одном из домов. Свет там то зажигается, то гаснет с определенной периодичностью. Местные жители рассказали, что это выглядит жутко и зловеще и вспомнили страшилку родом из Волгограда.

Там действительно есть легенда о мигающих окнах и зловещую квартиру, где пропали любопытные соседи, блогеры и журналисты. На деле все оказалось проще - проблема в неисправной проводке, которую никто не спешил чинить. Выяснилось, что та комната была не жилой.

Возможно в Мурино появится новая интерпретация этой страшилки.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге кассирша банка испугала вора с пистолетом своим криком.

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