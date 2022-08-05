В России бизнес не хочет переходить на новый налоговый режим

От перехода на новый налоговый режим планируют отказаться подавляющее большинство представителей компаний из области микробизнеса в России. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей.

97 процентов респондентов дали отрицательный ответ. При этом окло 40 процентов опрошенных представителей бизнеса уточнили, что из-за высоких ставок им не выгодны новая система.

Кроме того, предприниматели заявили, что не хотят прибегать в автоматизированной упрощенной системе налогообложения в связи с отсутствием доверия к системе и инспекциям.

Еще около 13% бизнесменов назвали собственные причины, по которым не собираются менять налоговый режим.

Также отмечается, что к микробизнесу можно отнести фирмы и индивидуальных предпринимателей с годовым доходом до 120 миллионов рублей и штатом до 15 человек.