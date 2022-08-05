Роскачество предупредило россиян об опасности cookie-файлов

Специалисты Роскачества предупредили об опасности, которая связана с файлами "куки". Так называют файлы, которые созданы веб-сервером и частично хранятся на компьютере пользователя. Также эти файлы содержат в себе множество информации о пользователе.

В ведомстве уточнили, что куки неопасны и не относятся к персональным данным. Только часть таких файлов хранится у пользователя на компьютере. Однако если в них интегрированы сторонние фреймы с сайта, то с их помощью можно следить за пользователем.

Эксперты уточнили, что сейчас IT-гиганты тестируют новые веб-стандарты, которые призваны заменить cookie и защитить конфиденциальность пользователей. Россиянам посоветовали выбрать сайты, которые они редко посещают и удалить там куки. Отмечается, что совсем отключать их все же не стоит.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что российские потребители стали активнее интересоваться покупками товаров на вторичном рынке. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.