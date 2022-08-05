По программе реновации в Петербурге не будут переселять в другие районы

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, что участников программы реновации не собираются переселять из района, где они жили, в другой. Такое заявление он сделал на встрече с жителями Невского района.

В пример он привел опыт реновации в Колпино. Там участники программы остались довольны переселением. Петербуржцам выдали современное жилье с благоустроенным микрорайоном. Также владельцев квартир в хрущевках заинтересовали вопросы гарантий и защиты их интересов. Бельский заявил, что учтет пожелания большинства.

«Их интересуют простые вещи – выселят ли их из домов в другие дома, в других районах и как это будет происходить, какие сроки, включены ли дома в зону застройки. В целом, общественный штаб очень востребован», – заявил он.

По его словам, общественный штаб в Петербурге создадут не раньше, чем в сентябре. Он будет действовать до конца реализации программы. В него будут входить депутаты, представители районов, члены общественной палаты города и сами жильцы-активисты. До конца года во всех районах Петербурга пройдут обсуждения по комплексному развитию территорий. Спикер заявил, что общественный контроль за реализацией будет обязательным.