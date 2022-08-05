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Петербургский водитель трамвая рассказал о тонкостях профессии

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© Фото: Baltphoto

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Водитель-­наставник по техническому обучению СПб ГУП «Горэлектротранс» Евгений Стражев рассказал о своей профессии и о её тонкостях. Об этом сообщает "МК в Питере".

По его словам, он влюбился в трамваи, будучи еще семилетним мальчишкой. Он подрос и устроился в местное трамвайное депо - сначала слесарем и маляром. Потом Стражев выучился на водителя, но возить пассажиров стал не сразу. Ему пришлось ждать полгода, раньше управлять общественным транспортом могли граждане старше 20 лет.

В нулевых он перебрался в Петербург и стал наставником по техническому обучению.

За свою карьеру он успел посидеть за рулем 30 видов трамваев. 

«Для этого нужен ­какой-то особый дар, что ли, — полагает он. — Что касается меня, то, я считаю, это мое призвание», - рассказал он.

По его словам, профессия хорошая и перспективная в плане оплаты - 60-70 тысяч рублей в месяц. Треть этой суммы составляет стипендия во время теоретического обучения и еще половина - на время практического.

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