МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Петербурге из-за жары

Из-за повышения температуры до плюс 30 градусов в Петербурге в пятницу, 5 августа, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", ухудшение погодных условий будет во второй половине дня в связи с тем, что будет сильная жара.

В ведомстве напомнили, что во время аномально высокой температуры необходимо "обильное питье". Петербуржцам рекомендуют больше пить, даже если они не испытывают жажды. Особенно это касается пожилых людей, у которых снижено восприятие этого чувства.

Ранее Санкт-Петербург писал о том, что в пятницу волна тепла достигнет своего апогея, а осадков не предвидится. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба, что выше нормы.