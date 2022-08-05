  • 5 Август 2022
USD 05.08.2022 60.2580 0.0206
USD ММВБ  
EUR 05.08.2022 61.0872 -0.0371
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

За 230 млн рублей отреставрируют дворец принца Ольденбургского

Автор:


© Фото: Яндекс. Карты

Темы дня

Тендер на реставрацию дворца Ольденбургского открыли в Петербурге. Победитель должен будет провести там работы до ноября 2024 года. Об этом следует из данных «РосТендера»

Более 230 миллионов рублей планируют потратить на ремонт здания, которое расположенно на углу Дворцовой набережной и Лебяжьей канавки. В проект реставрации войдет крыша и фасад. Заявки на участие в тендере принимаются до 23 августа.

Дворец изначально строился в конце XVIII века для Ивана Бецкого по приказу Екатерины II. Затем им стал владеть Петр Ольденбургский в 1830 году. Здание после революции приобрело жилую функцию. Сейчас в нем размещаются учебные аудитории Университета культуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за 50 млрд рублей в Петербурге отреставрируют Апраксин двор. Работами займется девелопер девелопер Glorax.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    21.07.22
    Специалисты ЛОЭСК разъяснили операторам порядок размещения ВОЛС на опорах компании
    19.07.22
    ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей
    08.07.22
    Как сделать ремонт генератора, стартера – выбор компании
    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram