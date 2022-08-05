За 230 млн рублей отреставрируют дворец принца Ольденбургского

Тендер на реставрацию дворца Ольденбургского открыли в Петербурге. Победитель должен будет провести там работы до ноября 2024 года. Об этом следует из данных «РосТендера»

Более 230 миллионов рублей планируют потратить на ремонт здания, которое расположенно на углу Дворцовой набережной и Лебяжьей канавки. В проект реставрации войдет крыша и фасад. Заявки на участие в тендере принимаются до 23 августа.

Дворец изначально строился в конце XVIII века для Ивана Бецкого по приказу Екатерины II. Затем им стал владеть Петр Ольденбургский в 1830 году. Здание после революции приобрело жилую функцию. Сейчас в нем размещаются учебные аудитории Университета культуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что за 50 млрд рублей в Петербурге отреставрируют Апраксин двор. Работами займется девелопер девелопер Glorax.