Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил регион c юбилеем

В Ленинградской области в понедельник, 1 августа, празднуют юилей - 95 лет со дня основания субъекта еще в СССР. По такому случаю глава региона Александр Дрозденко обратился к гражданам с торжественными словами. Об этом сообщает Online47.

По его словам, у Ленобласти почти вековая история - путь побед и испытаний. Он отметил, что свой юбилей регион встречает дружной и сплоченной Командой 47. Дрозденко уточнил, что это команда единомышленников, преданных общим идеалам, которые любят родную землю и постоянно делают для нее что-то хорошее.

Дрозденко поздравил всех жителей Ленинградской области и поблагодарил их за большой личный вклад. Также он пожелал ленинградцам процветания, добра, здоровья и мирнго неба.