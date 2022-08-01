Брат Чубайса рассказал о самочувствии экс-главы «Роснано»

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс начал поправляться. На данный момент он находится в больнице. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на его брата, социаолога и российского философа Игоря Чубайса.

Хоть родственники продолжительное время не общались, но недавно решили восстановить отношения. По словам брата, последний раз они переписывались 31 июля, а состояния Чубайса стало лучше, чем в момент госпитализации.

По словам брата, Чубайс написал, что его состояние улучшается, так что ничего страшного нет.

"Парень здоровый и крепкий", - так Игорь описал своего брата Анатолия.

Также Игорь Чубайс уточнил, что у его брата нет серьезных хронических заболеваний.

«Ничего страшного, бывает. Есть версия, кто-то из родственников считает, что это последствия прививки, но это не мнение врача. Я услышал это не от Анатолия, а кто-то из родных написал», — заявил он.





