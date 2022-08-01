В четырёх районах Петербурга пройдут испытания теплосетей с 1 по 5 августа

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" на этой неделе, с 1 по 5 августа, проверят теплосети в Красносельском, Кировском, Невском и Фрунзенском районах.

Благодаря гидравлическим испытаниям, можно обнаружить слабые места теплосетей и предупредить дефекты в зимнее время года. Во время таких работ увеличивают давление в трубах до уровня, который превышает обычную нагрузку на четверть. Температуру воды понижают до 40 градусов.

Одновременно с гидравлическими испытаниями для проверки труб используют тепловизионную съемку с беспилотников, роботизированную технику и диагностику при помощи акустических датчиков.

Специалисты проведут 260 испытаний в преддверии нового отопительного сезона.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что с 18 по 22 июля в трех районах Петербурга проводили пять испытания теплосетей на прочность, чтобы подготовить трубы к отопительному сезону.