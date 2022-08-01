В честь Дня ВМФ в Петербурге прогремел десятиминутный салют

В Петербург празднование Дня Военно-морского флота закончилось, как и ожидалось, масштабно - грандиозным салютом. Он длился около десяти минут.

Петербуржцам и гостям города пришлось подождать зрелище. Залп дали не в 22:00, как было указано в расписании, а в 22:45. Причиной переноса могла сатать рок-опера, которая проходила на Дворцовой площади до десяти вечера.

Праздник в городе начался с Главного военно-морского парада. В нем поучаствовали более 40 боевых кораблей. Зрители смогли увидеть на Кронштадтском рейде малые противолодочные "Казанец" и "Уренгой", ракетные "Пассат" и "Советск", а также десантный корабль "Иван Грен". В акватории Невы можно было наблюдать за бригом "Россия", линкором "Полтава" и шхуной "Надежда".

Военные самолеты стали важной частью парада. Они оставили в небе над городом яркий след в цветах российского флага.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Кронштадте Путин посетил музейно-исторический парк «Остров фортов».