Юрист рассказал о документах, которые нужно хранить бессрочно

Есть документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время и не стоит терять. Об этом рассказал юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Василий Данилов.

Как сообщает Mash.city, в первую очередь это правило касается чеков на покупку, которые указывают на произведенный платеж. Тоже самое распространяется и на договора и акты выполненных работ - без этих документов нельзя проверить факт сделки, а также потребовать компенсацию ущерба или потребовать оплату.

По его словам, в категорию вечно хранящихся документов также попадают свидетельства, справки и выписки, которые удостоверяют сделки с недвижимостью, право на наследство и транспортными средствами. Данные бумаги сложно восстановить, если вы их потеряете. Данилов уточнил, что нужно сохранять товарный вид этих документов, поскольку у государственных органв есть определенные критерии приема и идентификации.