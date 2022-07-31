Почти вдвое сократилось число предложений по работе за год в Петербурге

В Петербурге потребность работодателей в сотрудниках уменьшилась почти вдвое. В июне 2021 года искали 49 тысяч сотрудников, а в этом году уже нужно было всего 27 тысяч человек. Об этом сообщают данные Росстата.

В опубликованной информации значится, что в июне прошлого года работодатели находились в поисках 49 тысяч работников. Этот показатель спустя год уменьшился до 27 тысяч человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Северная столица вошла в тройку лучших регионов страны по уровню благосостояния семей. В списке лидирует Ямало-Ненецкий округ, а на втором месте Москва. Рейтинг рассчитывали исходя из потенциально возможного остатка денег у семьи с двумя работающими со средней для региона заработной платы после минимальных расходов. В Петербурге этот остаток составил 87,2 тысячи рублей.