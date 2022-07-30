Жителей Петербурга бесплатно обучат вождению электросамок

Первая школа, где бесплатно обучат местных жителей езде на электросамокатах, открылась в Приморском районе Петербурга. Там учеников обучат правилам правилам дорожного движения. Об этом сообщает Neva.Today.

Петербуржцев будут учить правильному управлению электросамокатами и культуре поведения на дороге. В субботу, 30 июля, горожанам расскажут о принципах устройства самокатов и правила поведения при возможных дорожно-транспортных нарушениях.

Как рассказали в пресс-службе правительства Петербурга, занятия будут проводить до конца июля в Приморском парке Победы. Прийти на уроки могут все желающие - обучение будет бесплатным. Также в школе предоставят электросамокаты.

Также напоминается, что рассказать о нарушениях петербургских электросамокатчиков вы можете с помощью телеграм-ботов "Самокаты в СПб".