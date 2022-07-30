Циклон испортил в Петербурге погоду 30 июля

В Петербурге в последние выходные июля достаточно свежо, а местами довольно мокро. Причиной стал циклон, который резвится над Белым морем. Об этм сообщает Гидрометцентр.

В субботу, 30 июля, больше плюс 19 градусов ждать не стоит. Также ожидаются небольшие дожди.

По словам специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, влажный и холодный воздух в город пригоняет циклон, чей центр находится над Белым морем. Погода чуть теплее будет в воскресенье, 31 июля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании до плюс 18 градусов в августе. По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александра Колесова, на август ожидается довольно благоприятная перспектива. Он отметил, что погода будет не хуже, чем в июле, хотя к концу месяца станет немного прохладнее.