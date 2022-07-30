Завод Otis в Петербурге возобновил работу после смены владельца

После паузы в несколько месяцев к работе снова приступил петербургский завод по производству лифтового оборудования Otis. Предприятие вновь возобновило выпуск всего через день после смены собственника. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее заводом владела американская Otis Elevator Company. В марте они объявили о том, что приостанавливают прием новых заказов по производству лифтов в России. Теперь же предприятие снова будет выпускать оборудование. Таким образом, более двух тысяч его сотрудников по всей России не останутся без работы.

Также сообщается, что сразу после смены владельца завод собирается запустить новую линию по производству лифтовых дверей. В правительстве города заявили, что сейчас мощности российских лифтовых предприятий позволяют полностью обеспечить рынок лифтами, которые необходимы для высотных домов. Их скорость составляет до 2,5 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что молочный завод «Лосево» возобновил работу под Петербургом.