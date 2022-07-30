Петербургский поставщик деталей Nissan и Hyundai собирается сократить до 80% штата

Производящее автокомпоненты для заводов Nissan и Hyundai петербургское предприятие ООО "Питерформ" планирует сократить более половины персонала. Об этом сообщает "Невские Новости".

Как рассказали сотрудники, они получили несколько дней назад письма о том, что на заводе хотят провести реструктуризацию. Работникам предложили добровольно покинуть работу по соглашению сторон, при этом получив пять окладов, или покинуть предприятие по сокращению штата.

Коллектив должен был принять решение в тот же день, до 16:00. Саму "реструктуризацию" же начнут уже 2 августа. По ней штат сотрудников могут сократить до 80%, оставив около 30 работников.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Nissan рассказали, когда возобновлят производство на российском заводе в Петербурге. В руководстве компании предполагают, что предприятие в городе будет стоять без дела как минимум до марта следующего года.