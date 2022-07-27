Концертный директор «Руки вверх» прокомментировал запрет на въезд Эстонию

На деятельность "Руки вверх" не повлияет запрет на выступления в "Эстонии". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на концертного директора музыкантов Роберт Погосян.

По его словам, из-за пандемии коронавируса группа и не собиралась в ближайшее время проводить концерты на территории прибалтийской страны. Погосян уточнил, что за эти два года у "Руки вверх" скопилось очень много концертов, которые переносили, а сейчас музыканты начали их отрабатывать.

Также он отметил, что в последний раз группа выступала в Эстонии четыре года назад - тогда на концерт пришли восемь тысяч человек. Погосян заявил, что новость о запрете на выступления в стране очень печальная. Однако он уточнил, что музыканты не были готовы часто посещать прибалтийскую страну в рамках туров. По его словам, коллектив был готов ездить ежегодно даже во Владивосток.