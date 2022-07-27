Шеф-повар Белькович рассказал о блюдах за 100 рублей и секретах похудения

Один из самых молодых и известных российских шеф-поваров Александр Белькович рассказал о том, как приготовить вкусные блюда за 100 рублей, а также раскрыл секреты похудения. Об этом сообщает "МК в Питере".

По его словам, даже в ресторанах есть блюда, чья себестоимость не превышает 100 рублей. Он считает, что на эти деньги можно приготовить множество блюд.

"Хотя, конечно, дорогие морепродукты или икру я использовать, к сожалению, не могу", - рассказал он про условия шоу, в рамках которого он готовил еду на эту сумму.

Также он рассказал, что в хорошей форме ему позволяет оставаться ускоренный метаболизм, генетика и эмоциональность. При этом шеф-повар не забывает про спорт.

"Стараюсь заниматься дома. Так, утром отжимался и качал пресс. Вообще спорт — это здорово! Все это заряжает меня энергией и позитивом", - заявил он.