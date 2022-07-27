В августе в петербургских квитанциях появятся долги за капремонт

В августе жители Петербурга получат обновленные квитанции от "Петроэлектросбыта". В документе теперь будет указываться сумма долга за капитальный ремонт. К этой инициативе готовились еще с прошлого года. За это время в Фонде капитального ремонта сверяли информацию от ВЦКП «Жилищное хозяйство», который планируют ликвидировать до конца декабря. Об этом сообщает Neva.Today.

В Фонде капитального ремонта рассказали, что до этого задолженности указывались в других графах, что было не очень удобно. Теперь же все долги будут в одной строчке. Отмечается, что обновление касается только информационной составляющей.

Как показала практика, связанные с оплатой коммунальных счетов нововведения приводят к наплыву посетителей в офисы профильных организаций. В янваере и летом прошлого года посетители штурмовали офисы "Петроэлектросбыта" из-за изменений в квитанциях.