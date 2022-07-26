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Ozon признался в утечке данных заказов пользователей

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© Фото: Ozon

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В Ozon прокомментировали утечку данных о заказах пользователей. 

Как сообщает АБН со ссылкой на пресс-службу компании, данные нескольких заказов пользователей Ozon оказались в интернете по причине недобросовестных действий одного из сотрудников.

Ранее на анонимном форуме 2ch опубликовали скриншоты из CRM-системы Ozon. Их разместили в телеграм-канале компании Infosecurity (входит в ГК Softline).

Скриншоты датированы 1, 6, 10 и 25 июля. На них видно, как пользователи жалуются в службу поддержки из-за проблем с заказами и возвратами. Также на скриншотах видны ники пользователей, а также сумма и номера заказов. Один и тот же человек указан в качестве специалиста.

В компании уточнили, что для этого сотрудника сразу же заблокировали доступ в корпоративные системы. Работника уволят, поскольку он нарушил конфиденциальные данные пользователей и халатное отношение к клиентам компании является для Ozon неприемлемым. Сейчас принимают решение о передачи информации в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

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