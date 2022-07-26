Под санкции Великобритании попал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

Великобритания расширила санкционный список в отношении губернаторов российских регионов. Об этом сообщает Mash.city во вторник, 26 июля.

Еще 42 политика страны попали под новую волну запретов. Среди них и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который занимает должность с 2012 года. В пресс-службе правительства королевства сообщили, что вместе с Александром Дрозденко под санкции попали губернаторы Свердловской, Тюменской, Курской, Брянской и Нижегородской областей. Были опубликованы и оглашены соответствующие документы, которые подтверждают увеличение числа и масштаба антироссийских санкций.

Также под санкции попал министр юстиции России Константин Чуйченко, глава правительства ДНР Виталий Хоценко и первый зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов. О новых возможных ограничениях информации пока не поступало.