В Петербурге могут ввести лицензии для организаторов авторских туров

В Законодательном собрании Петербурга предложили внедрить патенты для тех, кто проводит авторские туристические путешествия и мероприятия. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам депутата ЗакСа Павела Крупника, стоит сделать профессиональные патенты для тех, кто занимается организацией своих авторских туристических мероприятий. Соответствующее обращение было направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Депутат считает, что спрос на авторские туристические маршруты становится выше, но никаким образом не контролируется. Такое предложение решили выдвинуть в целях наведения порядка в частных турах. Благодаря нововведению можно будет избежать конфликтных ситуаций между сторонами, а потребитель сможет определить, у кого есть "знак качества", а также экскурсоводы таких туров будут действовать в рамках официальной деятельности.