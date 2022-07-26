Как живут жители Ремесленной спустя пять лет

О семиэтажке на Ремесленной, 5 весь Петербург узнал пять лет назад. Причиной стало близкое строительство от здания нового моста через Малую Неву.

Сейчас здание является обычной жилой постройкой в центре города. Несмотря на аварийность и плохую звукоизоляцию, там все еще остались верные жильцы, которые не спешат уезжать. Дом старый, но люди живут там десятилетиями.

"Дом Бетанкура" получил такое название из-за скандальных событий пятилетней давности. Сейчас это старый и пошарпанный дом, который мало чем отличается от множества подобных.

Как сообщает "МК в Питере", в некоторых помещениях до сих пор стоят старые двойные деревянные рамы, которые в жаркие дни открыты настежь. Большинство окон закрыто шторами и пленками, ведь мост проходит у здания на уровне четвертого этажа. Один их жителей рассказал, что расселили лишь половину дома. Сам он не захотел уезжать. По его словам, районы, куда бывшие соседи переехали, находятся за КАД.

Мужчина отметил, что коммуникации в доме нормальные - в подъезд даже поставили новые батареи.