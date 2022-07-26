Главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании до плюс 18 градусов в августе

В Петербурге в августе будет наблюдаться температурный фон - в пределах 18-23 градусов. В отдельные периоды в городе будет жарче. Воздух в некоторые дни будет прогреваться до плюс 28 градусов. Об этом заявил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции ТАСС.

По его словам, на август благоприятная перспектива. Он отметил, что погода будет не хуже, чем в июле, хотя к концу месяца станет немного прохладнее. В августе будут чередоваться циклоны и антициклоны. В основном температура наблюдается от 18 до 23 градусов. В периоды, когда будет антициклон и вынос теплых воздушных масс с запада и юго-запада, там могут быть 23-28 градусов.

Также он подвел промежуточный погодный итог текущего лета в Петербурге. Он уточнил, что с начала сезона были побиты два рекорда - 1 и 2 июля, когда температура была 31,2 градуса. По его словам, эти два рекорда пока остаются единственными.

Во вторник, 26 июля, потеплеет до 26-28 градусов. В среду, 27 июля, пройдет циклон и опять начнутся кратковременные дожди. Будут наблюдаться грозы и ливни. К выходным снова вернется более прохладная погода.