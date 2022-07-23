Звание «Золотой семьи» России получила семья из Ленинградской области

В министерстве труда России подвели итоги Всероссийского конкурса "Семья года". Супружеская пара из Всеволожского района Ленинградской области одержала победу в номинации "Золотая семья". Первое место досталось Людмиле и Алексею Голушковым, которые живут в браке уже 57 лет. Об этом сообщает "МК в Ленинградской области".

353 семьи боролись за победу. Победителей выбирали в пяти разных номинация: "Молодая семья", "Многодетная семья", "Сельская семья", "Золотая семья" и "Семья - хранитель традиций".

Пара из Ленинградской области стала единственными победителями из этого региона. Они обошли 65 претендентов в своей номинации.